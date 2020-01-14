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Ракурс
Toyota відкликає майже 700 тис. автомобілів. Фото: InfoCar

Небезпечний дефект: Toyota відкликає майже 700 тис. автомобілів

14 січ 2020, 13:18
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Toyota відкликає автомобілі через проблеми з бензонасосом, який може перестати працювати. Всього буде відкликано близько 696 тис. машин. Поломка бензонасоса може призвести до збоїв в роботі двигуна і спровокувати ДТП.

Компанія відкличе як транспортні засоби під маркою Toyota, так і під преміальним суббрендом Lexus. Це стосується машин, випущених у 2018−2019 роках, повідомляє MarketWatch.

Під маркою Toyota будуть відкликані такі моделі:

  • 4Runner;
  • Camry;
  • Highlander;
  • Land Cruiser;
  • Sequoia;
  • Sienna;
  • Tacoma;
  • TundraAvalon;
  • Corolla.

До автомобілів марки Lexus, у яких можуть бути проблеми з бензонасосом, належать моделі:

  • LS 500;
  • LC 500;
  • RC 350;
  • RC 300;
  • GS 350;
  • IS 300;
  • ES 350;
  • LX 570;
  • GX 460;
  • RX 350.

У компанії розповіли, що через такий дефект у машині може перестати працювати бензонасос. У такому випадку існує небезпека, що на приладовій панелі почнуть з’являтися попереджувальні повідомлення. Також це призведе до збоїв в роботі мотора.

У Toyota додали, що автомобілі з бракованим бензонасосом можуть навіть самостійно зупинятися, особливо якщо машина їде на великій швидкості. Це може стати причиною аварії.

Власникам дефектних автомобілів про необхідність відкликання напишуть на електронну пошту. Усі ремонтні роботи будуть проведені за рахунок компанії.

Як писав «Ракурс», раніше з подібною проблемою зіткнулися власники Mercedes-Benz. Компанія відкликала близько 745 тис. транспортних засобів через проблеми із з'єднанням між скляною панеллю і рамою зсувного даху. Це стосувалося автомобілів, випущених у період з 2001 року по 2011 рік.


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