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Електричний автомобіль Tesla.

Компанія Ілона Маска пообіцяла винагороду хакерам за злом Tesla Model 3

14 січ 2020, 13:11
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Tesla, автомобільна компанія із Сполучених Штатів Америки, запропонує хакерам зламати електромобіль Tesla Model 3 й отримати за це винагороду.

Американський автовиробник виступить партнером щорічного змагання хакерів в рамках конференції з інформаційної безпеки CanSecWest. Саме її учасникам запропонують зламати «Теслу». Про це 14 січня повідомляє «Популярная механика».

Десятки тисяч доларів заплатять хакерам, які отримають базовий доступ до машини — зможуть за допомогою USB-флешки отримати доступ до мультимедійної системи машини, зламати брелок ключа або віртуальний ключ в смартфоні, а також відключити функцію автопілота.

До 100 тис. дол. заплатять тому, хто забезпечити собі доступ до CAN-шини електромобіля, його автопілоту або мультимедійної системи. Найціннішу нагороду (500 тис. дол.) обіцяють тим, хто відкриє повний доступ до системи безпілотного водіння, що обмежує доступ в салон машини системі VCSEC і головному шлюзу даних Gateway.

Нагадаємо, винахідник Ілон Маск заявляв, що автомобілі Tesla почнуть «розмовляти» з пішоходами й іншими учасниками дорожнього руху. Коли саме така технологія стане широкодоступною, наразі невідомо. Також не ясно, яким є призначення цієї функції.


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