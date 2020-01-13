Автомобіль Tesla. Фото: building-tech.org

https://racurs.ua/ua/n131964-ilon-mask-navchyv-rozmovlyaty-avtomobili-tesla-video.html

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Автомобілі Tesla почнуть «розмовляти» з пішоходами й іншими учасниками дорожнього руху. Про це заявив винахідник Ілон Маск.

Засновник компанії «Тесла» заявив, що скоро «балакучі» машини стануть реальністю. Відповідне відео він опублікував у Twitter.

На короткому ролику видно, як авто Tesla виїжджає на дорогу і з його динаміків лунає голос.

Коли саме така технологія стане широкодоступною, не уточнюється. Також не ясно, яким є призначення цієї функції. Однак у коментарях Маск додав, що її додадуть до охоронного режиму Sentry Mode, недавно встановленого в електромобілях Tesla.

Раніше Tesla презентувала електропікап Cybertruck із незвичайним ретро-футуристичний дизайном. Кузов машини здатний витримати влучання кулі калібру 9 мм. А ось із броньованим склом можуть виникнути проблеми: під час презентації одне з вікон машини розбилося після удару по ньому металевої кульки. Хоча під час краш-тестів воно витримувало удари кувалдою.