Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: New York Times

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Авіакатастрофу в Ірані обговорять глави Міністерств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули унаслідок збиття літака «Міжнародних авіаліній України». За попередньою інформацією, глави МЗС України, Швеції, Великої Британії, Канади та Німеччини зустрінуться в Лондоні цього тижня.

Український міністр Вадим Пристайко заявив, що зустрінеться зі своїми іноземними колегами через два дні, пише «Європейська правда» з посиланням на CNN.

За словами Пристайка, на переговорах сторони визначатимуться з подальшими кроками для розслідування катастрофи і притягнення до відповідальності винних у ракетному ударі по літаку. Також учасники зустрічі обговорять, як можна допомогти сім’ям загиблих.

В авіакатастрофі загинули також громадяни Ірану й Афганістану, проте невідомо, чи прибудуть глави МЗС цих країн до Лондона.

Нагадаємо, літак авіакомпанії МАУ був збитий вранці 8 січня біля Тегерана. Всі пасажири і члени екіпажу загинули. Більшість із 176 загиблих — громадяни Ірану та Канади. Також унаслідок катастрофи загинули 11 українців, дев’ятеро з яких формували екіпаж літака.

Лише 11 січня влада Ірану визнала, що літак «ненавмисно» був збитий її ракетою.