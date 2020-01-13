Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: New York Times

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Авиакатастрофу в Иране обсудят главы Министерств иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в результате сбивания самолета «Международных авиалиний Украины». По предварительной информации, главы МИД Украины, Швеции, Великобритании, Канады и Германии встретятся в Лондоне на этой неделе.

Украинский министр Вадим Пристайко заявил, что встретится со своими иностранными коллегами через два дня, пишет «Европейская правда» со ссылкой на CNN.

По словам Пристайко, на переговорах стороны определяться с дальнейшими шагами для расследования катастрофы и привлечению к ответственности виновных в ракетном ударе по самолету. Также участники встречи обсудят, как можно помочь семьям погибших.

В авиакатастрофе погибли также граждане Ирана и Афганистана, однако неизвестно, прибудут ли главы МИД этих стран в Лондон.

Напомним, самолет авиакомпании МАУ был сбит утром 8 января близ Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Большинство из 176 погибших — граждане Ирана и Канады. Также в результате катастрофы погибли 11 украинцев, девять из которых формировали экипаж самолета.

Лишь 11 января власти Ирана признали, что самолет «нечаянно» был сбит их ракетой.