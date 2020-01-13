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Украина в ПАСЕ: Верховная Рада может рассмотреть постановление о возвращении делегатов, фото: Википедия

Украина в ПАСЕ: Верховная Рада может рассмотреть постановление о возвращении делегатов

13 янв 2020, 17:49
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Украина может возобновить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в ежегодной сессии ПАСЕ в 2020 году.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о полномочиях депутатов в европейском консультативном органе. На сайте парламента опубликован соответствующий документ.

В нем говорится о цели участия Киева в работе ПАСЕ. Рассматривается вопрос о недопущении сохранения существующей ситуации в Европе. Среди факторов, которые повлияли на негативную тенденцию, назвали агрессивную внешнюю политику России. По мнению инициаторов возвращения делегации, стоит противодействовать распространению ложных нарративов о ситуации в нашем государстве. В сообщении говорится о важности соблюдения РФ норм уважения относительно территориальной целостности и нерушимости границ в Европе.

Напомним, в ноябре в ПАСЕ проголосовали за осложнения введения санкций против национальных делегаций. В организации считают, что это гармонизирует деятельности органов Совета Европы.

Источник: Ракурс


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