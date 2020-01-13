В Киеве появился R&D-центр компании Google, фото: PxHere

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У компании Google официально появился R&D-центр в Украине.

Его создают на основе расположенного в Киеве офиса компании CloudSimple, которую Google купила в ноябре 2019 года, сообщает издание AIN со ссылкой на информированные источники.

Сотрудники киевского офиса CloudSimple в декабре уже стали сотрудниками киевского офиса Google. Таким образом, этот офис стал третьим из восьми офисов Google в Центральной и Восточной Европе, в составе которого есть R&D-центр.

Два других таких офиса расположены в Венгрии и Польше.

Отмечается, что ранее киевский офис Google занимался только работой с местными рекламодателями.

Ранее исследовательский офис также был в России, однако в конце 2014 года Google решила закрыть его из-за изменений в российском законодательстве, которые обязывали интернет-компании сохранять ряд данных на территории РФ.

Компания CloudSimple была основана в 2016 году, ее деятельность связана с облачными сервисами. Основателем компании является Гуру Панган. Офисы этой компании расположены в Бангалоре (Индия), Киеве и главный офис в Санта-Кларе (Калифорния).

Киевский офис расположен в бизнес-центре «Астарта». По сведениям издания, там работают около 30 человек.

Напомним, поисковый алгоритм Google BERT недавно научился распознавать поисковые запросы на украинском языке.