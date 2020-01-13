Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве появился R&D-центр компании Google, фото: PxHere
Google открыла исследовательский центр в Украине — СМИhttps://racurs.ua/n131963-google-otkryla-issledovatelskiy-centr-v-ukraine-smi.htmlРакурс
У компании Google официально появился R&D-центр в Украине.
Его создают на основе расположенного в Киеве офиса компании CloudSimple, которую Google купила в ноябре 2019 года, сообщает издание AIN со ссылкой на информированные источники.
Сотрудники киевского офиса CloudSimple в декабре уже стали сотрудниками киевского офиса Google. Таким образом, этот офис стал третьим из восьми офисов Google в Центральной и Восточной Европе, в составе которого есть R&D-центр.
Два других таких офиса расположены в Венгрии и Польше.
Отмечается, что ранее киевский офис Google занимался только работой с местными рекламодателями.
Ранее исследовательский офис также был в России, однако в конце 2014 года Google решила закрыть его из-за изменений в российском законодательстве, которые обязывали интернет-компании сохранять ряд данных на территории РФ.
Компания CloudSimple была основана в 2016 году, ее деятельность связана с облачными сервисами. Основателем компании является Гуру Панган. Офисы этой компании расположены в Бангалоре (Индия), Киеве и главный офис в Санта-Кларе (Калифорния).
Киевский офис расположен в бизнес-центре «Астарта». По сведениям издания, там работают около 30 человек.
Напомним, поисковый алгоритм Google BERT недавно научился распознавать поисковые запросы на украинском языке.
Загрузка...