Обломки самолета МАУ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n131962-rokovye-sem-minut-nyt-vossozdalo-shemu-padeniya-samoleta-mau-v-irane-video.html

Ракурс

Авиакатастрофа самолета «Боинг» компании «Международные авиалинии Украины» была воссоздана в схеме The New York Times (NYT). Американское издание проанализировало видеозаписи свидетелей и фото с места крушения, после чего сделало видео, в котором подробно рассказывается, что происходило от момента взлета самолета до его крушения.

Полет Boeing-737 длился всего семь минут, после чего самолет был сбит иранской ракетой, отметили в NYT. На тот момент силы воздушной обороны Ирана были в полной боевой готовности из-за напряженной ситуации с США.

За первые часы того дня, 8 января, Иран запустил несколько баллистических ракет по военным объектам США в Ираке. Через четыре часа из аэропорта им. Хомейни в Тегеране вылетел украинский самолет. Это произошло в 6.12 по местному времени. Самолет следовал по своему стандартному маршруту и успел набрать высоту в 2,4 км.

Уже через три минуты, в 6.15, электронные системы Boeing-737 перестают работать. По данным NYT, в течение 30 секунд самолет передал последний сигнал, после чего в него попала ракета. Это зафиксировано на одном из видео свидетелей события.

Несмотря на попадание ракеты, Boeing-737 авиакомпании МАУ продолжал лететь еще несколько минут. Есть информация, что пилоты пытались вернуть судно в аэропорт.

Около 6.19 камеры зафиксировали снижение самолета, после чего он разбился. В NYT добавили, что перед столкновением с землей на борту лайнера мог произойти взрыв.

Как известно, самолет МАУ разбился рано утром 8 января близ аэропорта Тегерана. Погибли все пассажиры и члены экипажа. Среди 176 жертв было 11 украинцев. Лишь 11 января, после давления международного сообщества, власти Ирана признали, что украинский самолет был сбит их ракетой.