Уламки літака МАУ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n131962-fatalni-sim-hvylyn-nyt-vidtvorylo-shemu-padinnya-litaka-mau-v-irani-video.html

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Авіакатастрофа літака «Боїнг» компанії «Міжнародні авіалінії України» була відтворена в схемі The New York Times (NYT). Американське видання проаналізувало відеозаписи свідків і фото з місця падіння, після чого зробило відео, в якому детально розповідається, що відбувалося з моменту зльоту літака до його краху.

Політ Boeing-737 тривав всього сім хвилин, після чого літак був збитий іранською ракетою, відзначили у NYT. На той момент сили повітряної оборони Ірану перебували у повній бойовій готовності через напружену ситуацію зі США.

За перші години того дня, 8 січня, Іран запустив кілька балістичних ракет по військових об'єктах США в Іраку. Через чотири години з аеропорту ім. Хомейні в Тегерані вилетів український літак. Це сталося о 6.12 за місцевим часом. Літак прямував за своїм стандартним маршрутом і встиг набрати висоту в 2,4 км.

Вже за три хвилини, о 6.15, електронні системи Boeing-737 перестають працювати. За даними NYT, упродовж 30 секунд літак передав останній сигнал, після чого в нього влучила ракета. Це зафіксовано на одному з відео свідків події.

Попри влучання ракети Boeing-737 авіакомпанії МАУ продовжував летіти ще кілька хвилин. Є інформація, що пілоти намагалися повернути судно в аеропорт.

Близько 6.19 камери зафіксували зниження літака, після чого він розбився. У NYT додали, що перед зіткненням із землею на борту лайнера міг статися вибух.

Як відомо, літак МАУ розбився рано вранці 8 січня поблизу аеропорту Тегерана. Загинули всі пасажири і члени екіпажу. Серед 176 жертв було 11 українців. Лише 11 січня, після тиску міжнародної спільноти, влада Ірану визнала, що український літак був збитий її ракетою.