Володимир Зеленський. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n131961-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-parlamentski-tsk.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» № 400-IX, який був прийнятий Верховною Радою 19 грудня 2019 року з урахуванням пропозицій президента.

Закон регламентує порядок створення, роботи і повноважень тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій (ТСК) парламенту, повідомляє прес-служба Офісу президента.

ТСК є колегіальним органом, який створюється із числа нардепів. Тимчасова слідча комісія займається проведенням розслідувань із питань, що становлять суспільний інтерес. Тимчасова спеціальна комісія займається розглядом і доопрацюванням законопроектів, які не належать до компетенції існуючих комітетів Верховної Ради.

Слідча комісія і її робочі групи здійснюють перевірку фактів і обставин питання, що розглядається. Вона може вимагати документи і матеріали, отримувати свідчення і пояснення. Результати розслідування викладаються у письмовому звіті.

До компетенції слідчої комісії не входять питання здійснення правосуддя судом, встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні кримінального правопорушення, а також питання, які є предметом розслідування іншої слідчої комісії, створеної Верховною Радою.

Спеціальна комісія має повноваження головного комітету Верховної Ради і здійснює свою діяльність відповідно до вимог цього закону, а також закону «Про комітети Верховної Ради України».

У законі регламентується фінансове і матеріально-технічне забезпечення ТСК, а також передбачається відповідальність за невиконання норм закону.