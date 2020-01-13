Скарб ацтеків: вчені розкрили таємницю знайденого в Мексиці гігантського злитка золота / Фото: flickr

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Ракурс

Золотий злиток вагою 1,93 кг виявили в центральному парку Мехіко Аламеда під час будівельних робіт 39 років тому. Весь цей час вчені намагалися визначити його походження. Нове дослідження дозволило розгадати таємницю: золотий злиток виявився скарбом ацтеків.

Національний Інститут антропології і історії Мексики (INAH) відновив історію злитка. Відомо, що 8 листопада 1519 року Ернан Кортес окупував столицю ацтеків Теночтітлан і взяв у заручники правителя Монтесуму II, привласнивши його скарби. Однак менш ніж за рік його армія поспіхом відступила з міста. На думку вчених, злиток було загублено військами Кортеса в так звану «Ніч печалі» 30 червня 1520 року, пише National Geographic.

У червні 1520 року Кортес, який почав експедицію без офіційного дозволу, дізнався, що іспанська губернатор на Кубі послав групу солдатів, для його арешту. Він залишив свого лейтенанта Педро де Альварадо командувачем в Теночтітлані, а сам планував чинити опір солдатам, що прибувають. Однак, Альварадо побоюючись, що ацтеки нападуть на нього, вбив кількох представників знаті. Також повстання ацтеків спровокувала смерть Монтесуми II.

Конкістадори вирішили втікати з Теночтітлана. Війська Кортеса взяли з собою награбовані скарби. Ймовірно, в той момент хтось з них випадково впустив злиток в один з каналів Теночтітлана, де коштовність пролежала майже п’ять століть.