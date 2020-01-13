Під час протистояння на вулиці Грушевського у січні, фото: Mstyslav Chernov/Unframe

https://racurs.ua/ua/n131958-sprava-ievromaydanu-troh-kolyshnih-suddiv-apelyaciynogo-sudu-kyieva-zvynuvachuut-u-bezpidstavnomu.html

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Офіс генпрокурора спрямував до суду обвинувальний акт стосовно трьох колишніх суддів Апеляційного суду Києва, котрі входили до складу колегії, яка без наявності необхідних доказів ухвалила рішення залишити за ґратами громадянина за підозрою в активній участі у масових заворушеннях в середині січня 2014 року на Європейській площі та вулиці Грушевського.

Водночас матеріалами відповідного кримінального провадження не було підтверджено, що цей громадянин перебував в районі масових акцій протесту та брав участь у них, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Цей обвинувальний акт спрямовано до Солом’янського райсуду столиці.

Суддів звинувачують у постановленні завідомо неправосудної ухвали (ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу) та втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 1 ст. 376−1 Кримінального кодексу).

Також судом розглядається обвинувальний акт стосовно слідчого судді Солом’янського районного суду Києва, котра неправосудно застосувала до вказаного громадянина найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою.

В Офісі генпрокурора зазначають, що наразі суди Києва та Київської області також розглядають обвинувальні акти стосовно слідчих та прокурорів, які незаконно затримали та притягнули до кримінальної відповідальності вказаного громадянина та ще одну особу.

19 січня 2014 року спалахнули силові протистояння між активістами Євромайдану, які намагалися пройти по вулиці Грушевського до Верховної Ради після ухвалення парламентом так званих «диктаторських законів 16 січня», та силовиками, котрі перекрили вулицю.

Ці події знаменували початок гарячої фази Євромайдану. Активне протистояння на вулиці Грушевського тривало до 24 січня. Вранці 25 січня напруга зменшилася, сторони почали переговори, між мітингувальниками та силовиками стали священники.

Нагадаємо, під час обміну полоненими між Україною та терористичними угрупованнями, що діють на Донбасі, в ОРДЛО були передані екс-беркутівці, яких звинувачують у причетності до вбивств активістів Євромайдану.