Во время противостояния на улице Грушевского в январе, фото: Mstyslav Chernov/Unframe

https://racurs.ua/n131958-delo-evromaydana-treh-byvshih-sudey-obvinyaut-v-neobosnovannom-ostavlenii-za-reshetkoy-grajdanina.html

Ракурс

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении трех бывших судей Апелляционного суда Киева, входивших в состав коллегии, которая без наличия необходимых доказательств приняла решение оставить за решеткой гражданина по подозрению в активном участии в массовых беспорядках в середине января 2014 году на Европейской площади и улице Грушевского.

В то же время материалами соответствующего уголовного производства не было подтверждено, что этот гражданин находился в районе массовых акций протеста и участвовал в них, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Этот обвинительный акт направлен в Соломенский райсуд столицы.

Судей обвиняют в постановлении заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса) и вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 1 ст. 376−1 Уголовного кодекса).

Также судом рассматривается обвинительный акт в отношении следственного судьи Соломенского районного суда Киева, которая неправосудно применила к указанному гражданину самую строгую меру пресечения — содержание под стражей.

В Офисе генпрокурора отмечают, что сейчас суды Киева и Киевской области также рассматривают обвинительные акты в отношении следователей и прокуроров, которые незаконно задержали и привлекли к уголовной ответственности указанного гражданина и еще одного человека.

19 января 2014 года вспыхнуло силовое противостояние между активистами Евромайдана, которые пытались пройти по улице Грушевского к Верховной Раде после принятия парламентом так называемых «законов 16 января», и силовиками, перекрывшими улицу.

Эти события знаменовали начало горячей фазы Евромайдана. Активное противостояние на улице Грушевского продолжалось до 24 января. Утром 25 января напряжение уменьшилось, стороны начали переговоры, между митингующими и силовиками стали священники.

Напомним, во время обмена пленными между Украиной и террористическими группировками, действующими на Донбассе, в ОРДЛО были переданы экс-беркутовцы, которых обвиняют в причастности к убийствам активистов Евромайдана.