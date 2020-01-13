Сокровище ацтеков: ученые раскрыли тайну найденного в Мексике гигантского слитка золота / Фото: flickr

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Золотой слиток весом 1,93 кг обнаружили в центральном парке Мехико Аламеда во время строительных работ 39 лет назад. Все это время ученые пытались определить его происхождение. Новое исследование позволило разгадать тайну: золотой слиток оказался сокровищем ацтеков.

Национальный Институт антропологии и истории Мексики (INAH) восстановил историю слитка. 8 ноября 1519 года Эрнан Кортес оккупировал столицу ацтеков Теночтитлан и взял в заложники правителя Монтесуму II, присвоив его сокровища. Однако менее чем через год его армия спешно отступила из города. По мнению ученых, слиток был утерян войсками Кортеса в так называемую «Ночь печали» 30 июня 1520 года, пишет National Geographic.

В июне 1520 года Кортес, который начал экспедицию без официального разрешения, узнал, что испанский губернатор на Кубе послал группу солдат, чтобы арестовать его. Он оставил своего лейтенанта Педро де Альварадо командующим в Теночтитлане, а сам планировал оказать сопротивление прибывающим солдатам. Однако, Альварадо опасаясь, что ацтеки нападут на него, убил несколько представителей знати. Также восстание ацтеков спровоцировала смерть Монтесумы II.

Конкистадоры приняли решение бежать из Теночтитлана. Войска Кортеса взяли с собой все награбленные сокровища, которые удалось унести. Вероятно, в тот момент кто-то из них случайно уронил слиток в один из каналов Теночтитлана, где драгоценность пролежала почти пять веков.