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Владимир Зеленский. Фото: Экономическая правда

Зеленский подписал закон о парламентских следственных комиссиях

13 янв 2020, 17:13
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» № 400-IX, который был принят Верховной Радой 19 декабря 2019 года с учетом предложений президента.

Закон регламентирует порядок создания, работы и полномочий временных следственных комиссий и временных специальных комиссий (ВСК) парламента, сообщает пресс-служба Офиса президента.

ВСК являются коллегиальным органом, создаваемым из числа нардепов. Временная следственная комиссия занимается проведением расследований по вопросам, представляющих общественный интерес. Временная специальная комиссия занимается рассмотрением и доработкой законопроектов, которые не относятся к компетенции существующих комитетов Верховной Рады.

Следственная комиссия и ее рабочие группы осуществляют проверку фактов и обстоятельств рассматриваемого вопроса. Она может требовать документы и материалы, получать показания и объяснения. Результаты расследования излагаются в письменном отчете.

В компетенцию следственной комиссии не входят вопросы осуществления правосудия судом, установления наличия или отсутствия вины лица в совершении уголовного правонарушения, а также вопросы, которые являются предметом расследования другой следственной комиссии, созданной Верховной Радой.

Специальная комиссия имеет полномочия главного комитета Верховной Рады и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями этого закона, а также закона «О комитетах Верховной Рады Украины».

В законе регламентируется финансовое и материально-техническое обеспечение ВСК, а также предусматривается ответственность за невыполнение норм закона.

Источник: Ракурс


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