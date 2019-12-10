Поисковый алгоритм Google научился распознавать запросы на 70 языках мира. Фото: tech.liga.net

https://racurs.ua/n130611-poiskovyy-algoritm-google-nauchilsya-raspoznavat-zaprosy-na-70-yazykah-mira-foto.html

Ракурс

Google BERT теперь может распознавать поисковые запросы на более чем 70 языках мира, в том числе и на украинском.

Алгоритм Google BERT представляет собой интуитивный поиск, направленный на понимание сложных поисковых запросов. Это происходит независимо от того, как они написаны. Этот механизм упрощает работу в браузере, говорится в блоге Google.

Впервые поисковой алгоритм был запущен в октябре 2019 года для американских и британских пользователей. Тестирование прошло успешно, о чем свидетельствует расширение языковых границ Google BERT.

Интуитивная поисковая система работает с португальским, пенджабским, румынским, русским, сербским, сингальским, словацким, словенским, суахили, шведским, тагальским, таджикским, тамильским, телугу, тайским, турецким, урду, узбекским и вьетнамским языками. И это только часть из полного перечня языков.

Недавно компания Google выпустила специальное расширения для своего поисковика Google Chrome, которое может показывать скрытую активность пользователей в соцсети Instagram. Чтобы ее увидеть, достаточно установить на гаджет специальное приложение.