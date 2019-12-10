Пошуковий алгоритм Google навчився розпізнавати запити десятками мов світу. Фото: tech.liga.net

https://racurs.ua/ua/n130611-poshukovyy-algorytm-google-navchyvsya-rozpiznavaty-zapyty-na-70-movah-svitu-foto.html

Ракурс

Google BERT тепер може розпізнавати пошукові запити, прописані 70-ма мовами світу, в тому числі й українською.

Алгоритм Google BERT — це інтуїтивний пошук, спрямований на розуміння складних пошукових запитів. Це відбувається незалежно від того, як вони написані. Цей механізм спрощує роботу в браузері, йдеться в блозі Google.

Вперше пошукової алгоритм був запущений у жовтні 2019 року для американських і британських користувачів. Тестування пройшло успішно, про що свідчить розширення мовних меж Google BERT.

Інтуїтивна пошукова система працює з португальською, пенджабською, румунською, російською, сербською, сингальською, словацькою, словенською, суахілі, шведською, тагальською, таджицькою, тамільською, телугу, тайською, турецькою, урду, узбецькою та в'єтнамською мовами. І це лише частина з повного переліку мов.

Недавно компанія Google випустила спеціальне розширення для своєї пошукової системи Google Chrome, яке може показувати приховану активність користувачів у соцмережі Instagram. Щоб її побачити, достатньо встановити на гаджет спеціальний додаток.