У Києві з’явився R&D-центр компанії Google, фото: PxHere

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У компанії Google офіційно з’явився R&D-центр в Україні.

Його створюють на основі розташованого в Києві офісу компанії CloudSimple, котру Google купила в листопаді 2019 року, повідомляє видання AIN з посиланням на інформовані джерела.

Співробітники київського офісу CloudSimple у грудні вже стали співробітниками київського офісу Google. Таким чином, цей офіс став третім із восьми офісів Google в Центральній та Східній Європі, в складі якого є R&D-центр.

Два інші такі офіси розташовані в Угорщині та Польщі.

Зазначається, що раніше київський офіс Google займався лише роботою з місцевими рекламодавцями.

Раніше дослідницький офіс також був у Росії, проте наприкінці 2014 року Google вирішила закрити його через зміни в російському законодавстві, які зобов’язували інтернет-компанії зберігати низку даних на території РФ.

Компанія CloudSimple була заснована в 2016 році, її діяльність пов’язана із хмарними сервісами. Засновником компанії є Гуру Пангал. Офіси цієї компанії розташовані в Бангалорі (Індія), Києві та головний офіс у Санта-Кларі (Каліфорнія).

Київський офіс розташований у бізнес-центрі «Астарта». За відомостями видання, там працюють близько 30 людей.

Нагадаємо, пошуковий алгоритм Google BERT нещодавно навчився розпізнавати пошукові запити українською мовою.