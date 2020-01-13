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Україна в ПАРЄ: Верховна Рада може розглянути постанову про повернення делегатів, фото: Вікіпедія

Україна в ПАРЄ: Верховна Рада може розглянути постанову про повернення делегатів

13 січ 2020, 17:49
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Україна може поновити роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у щорічній сесії ПАРЄ в 2020 році.

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про повноваження депутатів у європейському консультативному органі. На сайті парламенту опубліковано відповідний документ.

В ньому йдеться про мету участі Києва у роботі ПАРЄ. Розглядається питання щодо недопущення збереження існуючої ситуації в Європі. Серед факторів, які вплинули на негативну тенденцію, названо агресивну зовнішню політику Росії. На думку ініціаторів повернення делегації, варто протидіяти поширенню неправдивих наративів про ситуацію в нашій державі. У повідомленні йдеться про важливість дотримання РФ норм поваги щодо територіальної цілісності і непорушності кордонів в Європі.

Нагадаємо, у листопаді в ПАРЄ проголосували за ускладнення запровадження санкцій проти національних делегацій. В організації вважають, що це гармонізує діяльності органів Ради Європи.

Джерело: Ракурс


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