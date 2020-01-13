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Ракурс
Машина Tesla. Фото: building-tech.org

Илон Маск научит автомобили Tesla «разговаривать» (ВИДЕО)

13 янв 2020, 18:14
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Автомобили Tesla начнут «разговаривать» с пешеходами и другими участниками дорожного движения. Об этом заявил изобретатель Илон Маск.

Основатель компании «Тесла» заявил, что скоро «разговорчивые» машины станут реальностью. Соответствующее видео он опубликовал в Twitter.

На коротком ролике видно, как авто Tesla выезжает на дорогу и из его динамиков раздается голос.

Когда именно такая технология станет широкодоступной, не уточняется. Также не ясно, каково предназначение этой функции. Однако в комментариях Маск добавил, что ее добавят в охранный режим Sentry Mode, недавно появившийся в электромобилях Tesla.

Ранее Tesla презентовала электропикап Cybertruck с необычным ретро-футуристичным дизайном. Кузов машины способен выдержать попадание пули калибра 9 мм. А вот с бронированными стеклами могут возникнуть проблемы: в ходе презентации одно из окон машины разбилось после удара по нему металлического шарика. Хотя во время краш-тестов оно выдерживало удары кувалдой.


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