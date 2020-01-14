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Адвокатська монополія: Рада попередньо схвалила закон щодо змін до Конституції, фото — Протокол

Адвокатська монополія: Рада попередньо схвалила закон щодо змін до Конституції

14 січ 2020, 13:07
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Верховна Рада 14 січня попередньо схвалила закон щодо змін до Конституції України, які стосуються скасування так званої адвокатської монополії.

За таке рішення сьогодні в парламенті знайшлося 295 нардепів.

Представник президента України у Конституційному суді Федір Веніславський у виступі зазначив, що метою законопроекту є забезпечення права кожного громадянина на отримання професійної правничої допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги.

Із Основного Закону пропонується вилучити ч. 5 ст. 131−2, відповідно до якої законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та тих, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

Крім того, з Конституції пропонують вилучити підпункт 11 п. 16−1 розділу ХV «Перехідні положення», згідно з яким із дня набрання чинності законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» представництво виключно прокурорами або адвокатами у Верховному суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; в судах апеляційної інстанції — з 1 січня 2018 року; в судах першої інстанції — з 1 січня 2019 року.

Законопроект № 1013 наприкінці серпня до Ради вніс президент Володимир Зеленський. Парламент у вересні спрямував його до Конституційного суду України. 1 листопада КСУ надав позитивний висновок щодо його відповідності вимогам ст. 157 і ст. 158 Основного Закону. Суд пояснив, що поняття «надання професійної правничої допомоги» не тотожне поняттю «представництво особи у суді». Першу надають адвокати, натомість представляти особу в суді може адвокат або інший суб'єкт на вибір особи.

Джерело: Ракурс


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