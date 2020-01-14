Адвокатская монополия: Рада предварительно одобрила закон об изменениях в Конституцию, фото — Протокол

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Верховная Рада 14 января предварительно одобрила закон об изменениях в Конституцию Украины, касающихся отмены так называемой адвокатской монополии.

За такое решение сегодня в парламенте нашлось 295 нардепов.

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский в выступлении отметил, что целью законопроекта является обеспечение права каждого гражданина на получение профессиональной юридической помощи вследствие отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.

Из Основного Закона предлагается изъять ч. 5 ст. 131−2, согласно которой законом могут быть определены исключения относительно представительства в суде в трудовых спорах, спорах о защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и тех, которые признаны судом недееспособными или дееспособность которых ограничена.

Кроме того, из Конституции предлагают исключить подпункт 11 п. 16−1 раздела ХV «Переходные положения», согласно которому со дня вступления в силу закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» представительство исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017 года; в судах апелляционной инстанции — с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции — с 1 января 2019 года.

Законопроект № 1013 в конце августа в Раду внес президент Владимир Зеленский. Парламент в сентябре направил его в Конституционный суд Украины. 1 ноября КСУ дал положительное заключение о его соответствии требованиям ст. 157 и ст. 158 Основного Закона. Суд объяснил, что понятие «предоставление профессиональной юридической помощи» не тождественно понятию «представительство лица в суде». Первую оказывают адвокаты, а вот представлять лицо в суде может адвокат или другой субъект на выбор человека.