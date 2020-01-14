Прорыв теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza: полиция открыла производство, фото: ГСЧС

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Ракурс

Авария теплосети возле торгового центра Ocean Plaza расследуется сотрудниками правоохранительных органов.

Открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Обстоятельства события устанавливают по 1 ст. 270 1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до трех лет тюрьмы.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия. На месте катастрофы работают специалисты.

Прорыв теплосети диаметром 1000 мм произошел в Голосеевском районе 13 января. Зафиксировано подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. В полиции сообщили, что в результате происшествия пострадали 10 человек. Шестерых человек из здания вынесли спасатели.