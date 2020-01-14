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ЕС поможет Украине развивать «зеленую» энергетику. Фото: kharkov.ua

Евросоюз окажет Украине помощь в развитии альтернативной энергетики

14 янв 2020, 12:38
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Европейский Союз хочет оказать Украине помощь в развитии «зеленой» энергетики.

Сейчас Киев имеет возможность работать над развитием возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон во время встречи с украинской делегацией, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Facebook.

После переговоров по транзиту газа, Украина может сфокусироваться на энергии будущего, развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС окажет свою поддержку, — заявила Симсон.

Кроме того, представитель ЕС поблагодарила Украину за конструктивную позицию на переговорах о транзите газа.

Среди предложений по развитию «зеленой» энергетики в Украине является введение нового налога на выбросы углекислого газа. Средства, собранные с помощью этого налога, планируют тратить на энергоэффективные мероприятия.

Напомним, 27 ноября в Ивано-Франковской области заработала вторая литовская солнечная электростанция. Ее мощность — 13,5 МВт, стоимость — 11 млн евро. Средства принадлежат литовской компании Green Genius, которая входит в международный холдинг Modus Group.

Источник: Ракурс


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