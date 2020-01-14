Разумков: Зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн. Фото: Liga.net

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Ракурс

Зарплаты народных депутатов Украины действительно выросли. Это подтвердил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Однако, по его утверждению, выплаты повысили на несколько тысяч, а не до 100−150 тыс. грн, как об этом сообщалось накануне. В 2020 году зарплату нардепам увеличили примерно на 3 тыс. грн, заявил Разумков на утреннем заседании парламента во вторник, 14 января.

Такая индексация произошла за счет увеличения прожиточного минимума, утверждает политик, ссылаясь на информацию от аппарата Верховной Рады. При этом он не назвал сумму зарплаты, которую получают народные депутаты.

Разумков также добавил, что в пятницу, 17 января, в парламенте состоится час вопросов к правительству, во время которого будет обсуждаться информация о выплате огромных премий некоторым министрам.

Накануне сообщалось, что глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и несколько его заместителей перед Новым годом получили премии на общую сумму почти 2 млн грн.

Кроме того, бывший вице-премьер Павел Розенко сообщил, ссылаясь на собственные источники, что с 1 января в 2,5 раза были увеличены зарплаты нардепов и теперь они будут превышать 100 тыс. грн.

Как известно, с 1 января 2020 увеличилась минимальная зарплата в Украине. Теперь она составляет 4723 грн, что на 550 грн больше, чем в декабре 2019 года.