Разумков: Зарплати нардепам підвищили на 3 тис. грн. Фото: Liga.net

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Зарплати народних депутатів України справді зросли. Це підтвердив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Проте, за його твердженням, виплати підвищили на кілька тисяч, а не до 100−150 тис. грн, як про це повідомлялося напередодні. У 2020 році зарплатню нардепам збільшили приблизно на 3 тис. грн, заявив Разумков на ранковому засіданні парламенту у вівторок, 14 січня.

Така індексація відбулася за рахунок збільшення прожиткового мінімуму, стверджує політик, посилаючись на інформацію від апарату Верховної Ради. При цьому він не назвав суму зарплатні, яку отримують народні депутати.

Разумков також додав, що в п’ятницю, 17 січня, в парламенті відбудеться година запитань до уряду, під час якої обговорюватиметься інформація про виплату величезних премій деяким міністрам.

Напередодні повідомлялося, що глава Міністерства культури, молоді та спорту Володимир Бородянський і кілька його заступників перед Новим роком отримали премії на загальну суму майже 2 млн грн.

Окрім того, колишній віце-прем'єр Павло Розенко повідомив, посилаючись на власні джерела, що з 1 січня в 2,5 рази було збільшено зарплати нардепів і тепер вони перевищуватимуть 100 тис. грн.

Як відомо, з 1 січня 2020 року збільшилася мінімальна зарплата в Україні. Тепер вона становить 4723 грн, що на 550 грн більше, ніж у грудні 2019 року.