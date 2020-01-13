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Ракурс
Павло Розенко, фото: соціальній мережі

Зарплати топ-чиновників у середньому зросли в 3−5 разів — Розенко

13 січ 2020, 16:10
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Значне збільшення зарплат міністра та їхнім чиновникам відбулося в усіх міністерствах.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив колишній віце-прем'єр Павло Розенко.

За його словами, в середньому зарплати топ-чиновників в Україні зросли в 3,5−5 рази.

Також Розенко, посилаючись на власні джерела, стверджує, що з 1 січня цього року буде збільшена

в 2,5 рази зарплата народних депутатів, яка тепер перевищуватиме 100 тис. грн.

Розенко нагадав, що чинна влада скасувала постанову попереднього уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%, мотивуючи своє рішення тим, що відповідні кошти відсутні.

«Нагадаю «слугам народу», що середня зарплата в освіті сьогодні складає біля 9 тис. грн, — додав екс-міністр.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що сукупна зарплата керівництва Мінстерства культури у грудні перевищила 2 млн грн.

Джерело: Ракурс


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