Зарплати топ-чиновників у середньому зросли в 3−5 разів — Розенкоhttps://racurs.ua/ua/n131954-zarplaty-top-chynovnykiv-v-serednomu-zrosly-v-ponad-try-razy-rozenko.htmlРакурс
Значне збільшення зарплат міністра та їхнім чиновникам відбулося в усіх міністерствах.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив колишній віце-прем'єр Павло Розенко.
За його словами, в середньому зарплати топ-чиновників в Україні зросли в 3,5−5 рази.
Також Розенко, посилаючись на власні джерела, стверджує, що з 1 січня цього року буде збільшена
в 2,5 рази зарплата народних депутатів, яка тепер перевищуватиме 100 тис. грн.
Розенко нагадав, що чинна влада скасувала постанову попереднього уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%, мотивуючи своє рішення тим, що відповідні кошти відсутні.
«Нагадаю «слугам народу», що середня зарплата в освіті сьогодні складає біля 9 тис. грн, — додав екс-міністр.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що сукупна зарплата керівництва Мінстерства культури у грудні перевищила 2 млн грн.