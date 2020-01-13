Павло Розенко, фото: соціальній мережі

https://racurs.ua/ua/n131954-zarplaty-top-chynovnykiv-v-serednomu-zrosly-v-ponad-try-razy-rozenko.html

Ракурс

Значне збільшення зарплат міністра та їхнім чиновникам відбулося в усіх міністерствах.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив колишній віце-прем'єр Павло Розенко.

За його словами, в середньому зарплати топ-чиновників в Україні зросли в 3,5−5 рази.

Також Розенко, посилаючись на власні джерела, стверджує, що з 1 січня цього року буде збільшена

в 2,5 рази зарплата народних депутатів, яка тепер перевищуватиме 100 тис. грн.

Розенко нагадав, що чинна влада скасувала постанову попереднього уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%, мотивуючи своє рішення тим, що відповідні кошти відсутні.

«Нагадаю «слугам народу», що середня зарплата в освіті сьогодні складає біля 9 тис. грн, — додав екс-міністр.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що сукупна зарплата керівництва Мінстерства культури у грудні перевищила 2 млн грн.