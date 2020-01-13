Павел Розенко, фото: социальной сети

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Значительное увеличение зарплат министра и их чиновникам произошло во всех министерствах.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил бывший вице-премьер Павел Розенко.

По его словам, в среднем зарплаты топ-чиновников в Украине выросли в 3,5−5 раза.

Также Розенко, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что с 1 января этого года будет увеличена в 2,5 раза зарплата народных депутатов, которая теперь будет превышать 100 тыс. грн.

Розенко напомнил, что действующая власть отменила постановление предыдущего правительства об увеличении в 2020 году зарплат педагогам на 20%, мотивируя свое решение тем, что соответствующие средства отсутствуют.

Напомню «слугам народа», что средняя зарплата в образовании сегодня составляет около 9 тыс. грн, — добавил экс-министр.

Напомним, недавно стало известно, что совокупная зарплата руководства Минстерства культуры в декабре превысила 2 млн грн.