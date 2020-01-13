Владимир Бородянский. Фото: Цензор.НЕТ

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Руководство Минкульта решило побаловать себя высокими зарплатами перед Новым годом. В начале этого года министр культуры Владимир Бородянский и его заместители задекларировали свои доходы, которые были получены в декабре 2019 года. Совокупная зарплата руководства Минкульта превысила 2 млн грн.

Размеры зарплат министра культуры и его заместителей озвучил в Facebook журналист Сергей Томиленко.

Министр Бородянский 27 декабря получил зарплату в размере 112,904 тыс. грн.

Его первый заместитель Анатолий Максимчук 16 декабря получил 157,051 тыс. грн, но это была лишь часть зарплаты. 27 декабря Максимчук получил еще 248,021 тыс. грн. Совокупный доход Максимчука в декабре составил 405,072 тыс. грн.

Замминистра Ирина Подоляк 16 декабря получила 154,232 тыс. грн, а 27 декабря получила дополнительно еще 240,478 тыс. грн зарплаты.

Еще один заместитель министра Владимир Шумилин задекларировал получение 16 декабря зарплаты в размере 154,233 тыс. грн.

Замминистра Алексей Сивирин 16 декабря получил первую часть зарплаты в сумме 151,051 тыс. грн, а 27 декабря — вторую часть в сумме 215,017 тыс. грн. Всего в декабре Сивирин получил 366,068 тыс. грн зарплаты.

Декабрьская зарплата замминистра Светланы Фоменко составила 139,303 тыс. грн.

Госсекретарь Минкульта Ростислав Карандеев 13 декабря получил первую часть зарплаты в размере 99,589 тыс. грн, а 30 декабря получил ее вторую часть, размер которой составил 398,120 тыс. грн. Итого за декабрь Карандеев получил 497,709 тыс. грн.