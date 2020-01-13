Британская газета Daily Mail снова назвала Крым территорией РФ (ФОТО)

Daily Mail снова назвала Крым территорией РФ. Фото: rt.com

https://racurs.ua/n131944-britanskaya-gazeta-daily-mail-snova-nazvala-krym-territoriey-rf-foto.html

Ракурс

Daily Mail, популярное британское издание, назвало Крым «российской территорией».

Такую ошибку газета допустила в своей статье о лунном затмении. Материал был опубликован 11 января 2020 года. Под фото с заснеженным лесом и луной, сделанным российским фотографом издания TASS, автор материала оставил такую подпись: «небесное явление на селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия». Об этом говорится в материале газеты.

Ошибкой издания возмутилась журналистка BBC Ольга Мальчевская, скрин из газеты она опубликовала на собственной странице в Facebook и обратилась в посольство Великобритании в Украине. Отдельные пользователи также отправили британскому изданию требование исправить ошибку.

Daily Mail уже не впервые называл полуостров Крым «территорией РФ». Так, в июне 2017 года газета опубликовала статью о подрыве морской мины времен Второй мировой войны в Крыму и написала, что случай произошел на «юго-западе России».

Напомним, в ноябре компания Apple предоставила объяснения по поводу скандала, который разгорелся после того, как аннексирован Россией Крым обозначили в приложении «Погода» по территории России.