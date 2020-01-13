Комитет ВРУ рассматривает вопрос об авиакатастрофе в Иране. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n131941-komitet-vru-rassmatrivaet-vopros-ob-aviakatastrofe-v-irane-translyaciya.html

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Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассматривает вопрос о катастрофе самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Иране.

Сегодня во время согласительного совета спикер парламента Дмитрий Разумков поручил представителям парламентских комитетов по вопросам внешней политики и международного сотрудничества и по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки подготовить проект постановления относительно сбитого самолета МАУ, чтобы принять его во время заседания ВРУ 14 января.

Как известно, «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана. В результате катастрофы погибли 11 украинцев.

Сначала было неизвестно, почему авиалайнер потерпел крушение. Впоследствии Иран признал, что его системы ПВО по ошибке сбили «Боинг». Командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был определен как «вражеский объект».

Напомним, Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует катастрофу самолета за ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.