Комітет ВРУ розглядає питання щодо авіакатастрофи в Ірані. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n131941-komitet-vru-rozglyadaie-pytannya-schodo-aviakatastrofy-v-irani-translyaciya.html

Ракурс

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва розглядає питання щодо катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані.

Сьогодні під час погоджувальної ради спікер парламенту Дмитро Разумков доручив представникам парламентських комітетів з питань зовнішньої політики і міжнародного співробітництва та з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підготувати проект постанови щодо збитого літака МАУ, щоб прийняти її під час засідання ВРУ 14 січня.

Як відомо, «Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» впав 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Усі пасажири та члени екіпажу, що перебували на його борту, загинули. Більшість загиблих — громадяни Канади та Ірану. Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Спершу було невідомо, чому авіалайнер зазнав аварії. Згодом Іран визнав, що його системи протиповітряної оборони помилково збили «Боїнг». Командувач Військово-космічними військами Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) генерал Амір Алі Хаджизаде заявив, що літак був визначений як «ворожий об'єкт».

Нагадаємо, Головне слідче управління Служби безпеки України розслідує катастрофу літака за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.