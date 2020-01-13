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Ракурс
Аміна Окуєва, фото: соціальні мережі

Вбивство Окуєвої: затримані кілери діяли також у країнах Євросоюзу

13 січ 2020, 14:22
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Група кілерів, котрих затримали за підозрою у причетності до вбивства добровольця Аміни Окуєвої восени 2017 року, діяла не лише в Україні, а й на території Євросоюзу.

Тож українські правоохоронці сподіваються на допомогу своїх європейських колег у розслідуванні діяльності організаторів убивства Окуєвої. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив очільник Головного управління поліції в Київській області Андрій Небітов.

Наразі вивчаються контакти членів злочинної групи, до якої входив затриманий підозрюваний, у країнах Євросоюзу. Зокрема, замовники злочину із підозрюваними могли зустрічатися саме в країнах ЄС.

Також Небітов заявив, що у слідства є версії щодо того, хто міг бути замовником убивства Окуєвої, однак деталі щодо цього не розповів.

Водночас він зазначив, що у правоохоронців немає інформації стосовно того, що замах на Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва нібито могли вчинити через великі борги.

Вбивство Окуєвої сталося наприкінці жовтня 2017 року на Київщині. Автомобіль, у якому вона перебувала з Осмаєвим, обстріляли на залізничному переїзді. В результаті Окуєва отримала смертельне поранення в голову, Осмаєв був поранений у ногу.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вчора опублікував відео затримання одного з підозрюваних у вбивстві Окуєвої.

Джерело: Ракурс


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