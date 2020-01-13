Протести в Ірані: Тегеран звинуватив Трампа у пролитті крокодилячих сліз за активістами / Фото: колаж

https://racurs.ua/ua/n131942-tramp-prolyvaie-krokodylyachi-slozy-za-iranskymy-protestuvalnykamy-oficiynyy-tegeran.html

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Повідомлення у Твіттер президента США Дональда Трампа на підтримку іранських протестувальників, котрі вийшли на вулиці Тегерана та інших міст, після того як влада країни офіційно визнала збиття пасажирського літака «Міжнародних авіаліній України», розкритикували в уряді Ірану.

Зокрема, спікер виконавчої гілки влади Ірану Алі Рабей заявив, що американський лідер проливає «крокодилячі сльози», висловлюючи занепокоєння щодо іранців, інформує The Guardian.

Нагадаємо, після початку протестів Трамп написав твіт на фарсі та англійській мові із закликом до влади Ірану не вбивати учасників акцій протесту. Також президент США високо оцінив народ Ірану.

Водночас державне ЗМІ Ірану IRNA сьогодні оприлюднило заяву президента Ірану Хасана Рухані щодо військової присутності США.

Військова присутність США привела до напруженості в регіоні та гніву народів… США несуть відповідальність за останні події в регіоні, і ми всі повинні засудити їх злочини, — заявив Рухані в телефонній розмові з прем'єр-міністром Швеції.

Нагадаємо, впродовж останніх трьох днів у Тегерані відбулися акції протесту. Демонстранти вимагали покарати винних у нещодавній авіакатастрофі українського «Боїнга». Тегеран офіційно зізнався у тому, що ППО країни помилково збила пасажирський літак. «Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Усі пасажири та члени екіпажу, що перебували на його борту, загинули. Більшість загиблих — громадяни Канади та Ірану.