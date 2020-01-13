Руслан Стефанчук, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n131940-stefanchuk-rozpoviv-koly-do-rady-vnesut-zakon-pro-referendum.html

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Закон про референдум до Верховної Ради внесуть на початку наступної сесії.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Стефанчука, створена за розпорядженням голови Верховної Ради робоча група напрацювала «цілу інфраструктуру законопроектів» з цього питання.

Стефанчук наголосив, що питання народовладдя вирішується не лише законом про референдум.

Але він став першим у нашій розробці, — наголосив Стефанчук.

Він також зазначив, що в подальшому також буде внесена ще низка законопроектів щодо народовладдя: про електронні петиції, законодавчу народну ініціативу та щодо накладення народного вето на прийняті закони.

Нагадаємо, остаточна версія законопроекту про ринок землі передбачає проведення референдуму. Зокрема, представники інших країн можливість купувати земельні ділянки отримають тільки в разі схвалення відповідної норми на референдумі.