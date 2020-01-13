Катування в колонії Харкова розслідує Офіс генпрокурора

Колонія. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n131939-katuvannya-v-oleksiyivskiy-vypravniy-koloniyi-25-ofis-genprokurora-zareiestruvav-nyzku.html

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Катування в Олексіївській виправній колонії № 25 буде розслідувати Офіс генерального прокурора. Правозахисники з громадської організації «Харківська правозахисна група» у заяві вказали на неодноразові факти катування ув’язнених упродовж 2017−2019 років, метою яких було залякування та дискримінація засуджених. Наводяться приклади побиття, удушення, зв’язування, застосування електричного струму та вчинення інших насильницьких дій, що ображають особисту гідність засуджених.

У заяві правозахисники також вказали на грубе порушення законодавства про працю, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Досудове розслідування фактів вчинення злочинів посадовими особами Олексіївської виправної колонії № 25 доручено провести територіальному управлінню ДБР у місті Полтава

До Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЕРДР) прокурорами Офісу генпрокурора були внесені відомості з ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 127 (вчинені повторно катування за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу із застосуванням насильства чи погрозою застосування насильства), ч. 1 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю) КК України.