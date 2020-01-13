Новини медицини: збільшення мінімальної зарплати знижує смертність від суїциду / Фото fdlx.com/

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Вплив фінансового благополуччя на статистику самогубств оцінили епідеміологи з Університету Еморі в США. Вчені встановили кореляцію між базовим доходом і смертністю від суїциду.

Епідеміолог Джон Кауфман разом з колегами опублікували своє дослідження в профільному журналі Journal of Epidemiology & Community Health. Воно проводилося на базі даних статистики по США, де мінімальний розмір оплати праці встановлюється федеральним урядом, але кожен штат самостійно може змінювати його в сторону підвищення. Також вчені враховували й інші економічні показники кожного регіону, включаючи безробіття і величину ВВП, пише Naked science.

В якості контрольної групи епідеміологи вибрали випускників коледжів, оскільки люди з вищою освітою рідше схильні до самогубства і рідше працюють за мінімальну допустиму зарплатню. На тлі цієї групи розглядалася поведінка представників інших груп.

На ризик суїциду серед випускників коледжів зміни мінімального розміру оплати праці практично не впливали. Однак для людей із загальною або неповною загальною освітою у віці від 18 до 64 років підвищення мінімального доходу на кожен долар призводило до зниження смертності від самогубств на 6%. Також, за даними дослідження, важливу роль в цьому питанні відіграє і рівень безробіття.