Конфісковані кубики Рубіка, фото: Максим Нефьодов

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Ракурс

В Одесі митники виявили та вилучили майже 8 тис. контрафактних кубиків Рубіка.

Ці головоломки були марковані знаком, який можна було сплутати зі знаком компанії Rubik`s Brand Limited, котра випускає «офіційні» іграшки. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

За його словами, цей контрафакт міг витіснити з ринку офіційну продукцію на суму 3 млн грн. Тепер долю конфіскованих головоломок вирішуватиме правовласник.

За фактом переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності (ст. 476 Митного кодексу) складено протокол.

Кубик Рубіка — це популярна механічна головоломка, винайдена у 1974 році угорським скульптором Ерньо Рубіком. Вважається, що з того часу у світі були продані сотні мільйонів кубиків Рубіка, як «оригінальних», так й аналогів.

Головоломка в початковому варіанті являла собою пластмасовий куб 3x3x3 з 54 видимими кольоровими наклейками, грані якого здатні обертатися навколо трьох внутрішніх осей куба.

Завдання гравця полягає в тому, щоб повертаючи грані куба, повернути його в первісний стан, коли кожна з граней складається з квадратів одного кольору.

Нагадаємо, в лютому минулого року в Нідерландах митники конфіскували тисячі ящиків російської горілки, яка призначалася для лідера КНДР Кім Чен Ина та північнокорейського військового керівництва.