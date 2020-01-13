Конфискованные кубики Рубика, фото: Максим Нефедов

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Ракурс

В Одессе таможенники обнаружили и изъяли почти 8 тыс. контрафактных кубиков Рубика.

Эти головоломки были маркированы знаком, который можно было спутать со знаком компании Rubik`s Brand Limited, выпускающей «официальные» игрушки. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

По его словам, этот контрафакт мог вытеснить с рынка официальную продукцию на сумму 3 млн грн. Теперь судьбу конфискованных головоломок будет решать правообладатель.

По факту перемещения товаров через таможенную границу Украины с нарушением прав интеллектуальной собственности (ст. 476 Таможенного кодекса) составлен протокол.

Кубик Рубика — это популярная механическая головоломка, изобретенная в 1974 году венгерским скульптором Эрнье Рубиком. Считается, что с тех пор в мире были проданы сотни миллионов кубиков Рубика, как «оригинальных», так и аналогов.

Головоломка в первоначальном варианте представляла собой пластмассовый куб 3x3x3 из 54 видимыми цветными наклейками, грани которого способны вращаться вокруг трех внутренних осей куба.

Задача игрока заключается в том, чтобы поворачивая грани куба, вернуть его в первоначальное состояние, когда каждая из граней состоит из квадратов одного цвета.

Напомним, в феврале прошлого года в Нидерландах таможенники конфисковали тысячи ящиков российской водки, которая предназначалась для лидера КНДР Ким Чен Ына и северокорейского военного руководства.