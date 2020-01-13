Из-за смерти двух пассажиров на Шри-Ланке экстренно сел самолет. Фото: УНН

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Ракурс

На Шри-Ланке сегодня экстренно посадили самолет, направлявшийся в Индонезию. Причиной внеплановой посадки судна в международном аэропорту Бандаранаике стала смерть двух пассажиров на борту.

Самолет авиакомпании Thai Airways вынужденно приземлился после того, как двум пассажирам — мужчине и женщине — стало плохо. На момент посадки самолета они уже были мертвы, сообщает ТСН со ссылкой на ColomboPage.

Самолет следовал из Джидды (Саудовская Аравия) в Сурабаю (Индонезия). У умерших пассажиров было индонезийское гражданство. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Между тем напомним, что 11 января власти Ирана признались в «непредумышленном» сбивании ракетой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» над Тегераном. Там заявили, что Boeing 737−800 сбили из-за «человеческой ошибки», потому что якобы перепутали самолет МАУ с вражеской целью на фоне обострения отношений с США.

Украинский самолет разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все 176 пассажиров и членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана. Среди жертв также были 11 украинцев.