СБУ расследует катастрофу «Боинга» в Иране. Фото: 24 канал

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Катастрофу в Иране лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» расследует Главное следственное управление Службы безопасности Украины по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Расследование обстоятельств авиакатастрофы украинского «Боинга» спецслужба проводит по поручению Офиса генерального прокурора. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Расследование продолжается по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. На данном этапе расследования идет сбор информации.

Ранее Офис генпрокурора переквалифицировал уголовное производство в связи с авиакатастрофой с учетом данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, украинских экспертов, а также признания Ираном факта ракетного удара по украинскому самолету.

Напомним, «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана. В результате катастрофы погибли 11 украинцев. Правительство Украины приняло решение о выплате из госбюджета семьям погибших по 200 тыс. грн помощи, а также оказания всесторонней юридической поддержки.