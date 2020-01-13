СБУ розслідує катастрофу «Боїнга» в Ірані. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n131930-katastrofa-boeing-737-v-irani-sbu-rozsliduie-spravu-za-troma-stattyamy-kku.html

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Катастрофу в Ірані лайнера Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України» розслідує Головне слідче управління Служби безпеки України за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Розслідування обставин авіакатастрофи українського «Боїнга» спецслужба проводить за дорученням Офісу генерального прокурора. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу СБУ.

Розслідування триває за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. На даному етапі розслідування йде збір інформації.

Раніше Офіс генпрокурора перекваліфікував кримінальне провадження у зв’язку з авіакатастрофою з урахуванням даних, отриманих в результаті співпраці з міжнародними партнерами, українських експертів, а також визнання Іраном факту ракетного удару по українському літаку.

Нагадаємо, «Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Усі пасажири та члени екіпажу, що перебували на його борту, загинули. Більшість загиблих — громадяни Канади та Ірану. Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Уряд України прийняв рішення про виплату з держбюджету сім’ям загиблих по 200 тис. грн допомоги, а також надання всебічної юридичної підтримки.