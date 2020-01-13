Через смерть двох пасажирів на Шрі-Ланці екстрено сів літак. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n131935-cherez-smert-dvoh-pasajyriv-na-shri-lanci-ekstreno-siv-litak.html

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На Шрі-Ланці сьогодні екстрено посадили літак, який прямував до Індонезії. Причиною позапланової посадки судна в міжнародному аеропорту Бандаранаїке стала смерть двох пасажирів на борту.

Літак авіакомпанії Thai Airways вимушено приземлився після того, як двом пасажирам — чоловіку та жінці — стало зле. На момент посадки літака вони вже були мертві, повідомляє ТСН із посиланням на ColomboPage.

Літак прямував із Джидди (Саудівська Аравія) до Сурабаї (Індонезія). Померлі пасажири мали індонезійське громадянство. Інші подробиці інциденту не повідомляються.

Між тим нагадаємо, що 11 січня влада Ірану зізналася в «ненавмисному» збитті ракетою літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» над Тегераном. Там заявили, що Boeing 737−800 збили через «людську помилку», бо нібито сплутали літак МАУ з ворожою ціллю на тлі загострення відносин зі США.

Український літак розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Усі 176 пасажирів і членів екіпажу, котрі перебували на його борту, загинули. Більшість загиблих — громадяни Канади й Ірану. Серед жертв були також 11 українців.