Вбивць Окуєвої затримали. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n131933-nacpoliciya-provodyt-bryfing-u-spravi-pro-vbyvstvo-aminy-okuievoyi-translyaciya.html

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Ігор Клименко, голова Національної поліції України, та Андрій Нєбитов, начальник Головного управління поліції в Київській області, проводять брифінг затримання організатора групи кілерів, причетних до вбивства добровольця Аміни Окуєвої та поранення її чоловіка Адама Осмаєва.

Як відомо, 12 січня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала осіб, котрих підозрюють у вбивстві у жовтні 2017 року добровольця Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

Крім того, вчора голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що члени цієї банди підозрюються у серії вбивств. Частину з них викрили і затримали ще раніше.

Нагадаємо, вбивство Окуєвої сталося 30 жовтня 2017 року у Васильківському районі Київської області. Автомобіль, в котрому вона перебувала з Осмаєвим, обстріляли на залізничному переїзді. Осмаєв отримав вогнепальне поранення в ногу, Окуєвій куля влучила в голову, вона померла на місці. Тоді впіймати кілерів правоохоронцям не вдалося.

Серед можливих версій причини вбивства — дії російських спецслужб з метою дестабілізації ситуації в Україні та особиста помста Адаму Осмаєву за главу Чечні Рамзана Кадирова.