Екстрадиція Онищенка з Німеччини засекречена Офісом генпрокурора

Олександр Онищенко. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n131934-ekstradyciya-onyschenka-z-nimechchyny-zasekrechena-ofisom-genprokurora-zmi.html

Ракурс

Екстрадиція екс-депутата Олександра Онищенка з Німеччини до України була віднесена Офісом генпрокурора до розряду засекречених справ. Офіс генпрокурора не став надавати журналістам подібну інформацію.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит «Українських новин».

У відомстві заявили, що дана інформація відноситься до правовідносин, які регулюються кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством, і не призначена для публікації в ЗМІ.

Крім того, інформація, яку запросили надати журналісти, є таємницею досудового слідства, тому не може бути оприлюднена.

Як раніше писав «Ракурс», у середині грудня у Німеччині був взятий під варту екс-нардеп Онищенко терміном на два місяці. Таке судове рішення було прийнято у зв’язку зі справою про екстрадицію Онищенка на вимогу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Українського політика звинувачують у організації схеми з перепродажу придбаного у держкомпаній газу.