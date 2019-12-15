Німецький суд арештував екс-депутата Онищенка – Мосійчук, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n130872-nimeckyy-sud-areshtuvav-eks-deputat-onyschenka-mosiychuk.html

Ракурс

Олександра Онищенка, екс-депутата Верховної Ради України, заарештовано судом у Німеччині.

Це сталось через справу щодо його екстрадиції на вимогу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Колишній народний депутат Ігор Мосійчук у своєму телеграм-каналі повідомив подробиці.

Він зазначив, що Онищенка взяли під варту терміном на два місяці. Інстанцією оголошено, що він заарештований без права внесення застави.

Українського політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу. Він міг реалізувати його за заниженими цінами з 2013 по 2016 рік. Через це державі було завдано збитків на суму приблизно 3 млрд грн.

Верховна Рада у 2016 році позбавила депутатського імунітету Онищенка. Народні обранці також дали згоду на його арешт. На той час екс-нардеп перебував в одній з європейських країн.

Нагадаємо, Олександра Онищенка затримали в німецькому місті Аахен. Це сталось за запитом українських правоохоронців.