Немецкий суд арестовал экс-депутата Онищенко - Мосийчук, фото: facebook

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Ракурс

Александра Онищенко, экс-депутата Верховной Рады Украины, арестовал суд в Германии.

Это произошло из-за дела о его экстрадиции по требованию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем телеграмм-канале сообщил подробности.

Он отметил, что Онищенко взяли под стражу сроком на два месяца. Инстанцией объявлено, что он арестован без права внесения залога.

Украинского политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа. Он мог реализовать его по заниженным ценам с 2013 по 2016 год. Из-за этого государству был нанесен ущерб на сумму примерно 3 млрд грн.

Верховная Рада в 2016 году лишила депутатского иммунитета Онищенко. Народные избранники также дали согласие на его арест. К тому времени экс-нардеп находился в одной из европейских стран.

Напомним, Александра Онищенко задержали в немецком городе Аахен. Это произошло по запросу украинских правоохранителей.