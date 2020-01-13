Александр Онищенко. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n131934-ekstradiciya-onischenko-iz-germanii-zasekrechena-ofisom-genprokurora-smi.html

Ракурс

Экстрадиция экс-депутата Александра Онищенко из Германии в Украину была отнесена Офисом генпрокурора в разряд засекреченных дел. Офис генпрокурора не стал предоставлять журналистам подобную информацию.

Такой ответ от Офиса генпрокурора получили журналисты «Українських новин».

В ведомстве заявили, что данная информация относится к правоотношениям, которые регулируются уголовным и уголовно-процессуальным законодательствами, и не предназначена для публикации в СМИ.

Кроме того, запрашиваемая журналистами информация является тайной досудебного следствия, поэтому не может быть обнародована.

Как ранее писал «Ракурс», в середине декабря в Германии был взят под стражу экс-нардеп Онищенко сроком на два месяца. Такое судебное решение было принято в связи с делом об экстрадиции Онищенко по требованию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Украинского политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа.