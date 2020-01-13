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Ракурс
В ВСП проанализировали законопроект №2670, фото: «Укрінформ»

Зарплата судьи: ВСП раскритиковал законопроект о переносе повышения судейских окладов

13 янв 2020, 12:45
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Появился вывод Высшего совета правосудия (ВСП) по законопроекту № 2670, предусматривающему внесение изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей», которыми предлагается на год отсрочить норму о повышении с 1 января 2020 года размеров должностных окладов судей.

В ВСП считают, что эта законодательная инициатива фактически является изменением гарантий, предусмотренных Конституцией, сообщает пресс-служба ведомства.

В ВСП отмечают, что многочисленными решениями Конституционного суда о недопустимости ограничения конституционных прав граждан на достаточный жизненный уровень сформулирована правовая позиция относительно того, что законодатель может только расширять, а не сужать содержание конституционных прав и свобод и устанавливать механизмы их осуществления.

Также в ведомстве напоминают, что международные институты неоднократно ранее отмечали, что уровень вознаграждения судьям должен быть таким, чтобы защитить их от давления и возможного влияния на их независимость и беспристрастность. В частности, об этом говорится в Европейской хартии о законе «О статусе судей» от 10 июля 1998 года.

Таким образом, ВСП пришел к выводу о нецелесообразности принятия данного законопроекта.

Принятие законопроекта № 2670 приведет к нарушению принципа верховенства права, в частности принципа правовой определенности и «качества закона», — отмечают в ВСП.

Авторы этого законопроекта в пояснительной записке утверждают, что его принятие поможет обеспечить сбалансирование госбюджета.

Одним из основных элементов в урегулировании общественных отношений в социальной сфере является соблюдение принципа пропорциональности между социальными выплатами и финансовыми возможностями государства, — отмечается в пояснительной записке.

Напомним, законопроект № 2670 появился по инициативе правительства, в Верховную Раду он был передан 23 декабря 2019 года.

Источник: Ракурс


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