Зарплата судді: ВРП розкритикувала законопроект про перенесення підвищення суддівських окладів

У ВРП проаналізували законопроект №2670, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n131932-zarplata-suddi-vrp-rozkrytykuvala-zakonoproekt-pro-perenesennya-pidvyschennya-suddivskyh-okladiv.html

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З’явився висновок Вищої ради правосуддя (ВРП) щодо законопроекту № 2670, котрий передбачає внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів», якими пропонується на рік відтермінувати норму щодо підвищення з 1 січня 2020 року розмірів посадових окладів суддів.

У ВРП вважають, що ця законодавча ініціатива є фактично зміною гарантій, передбачених Конституцією, повідомляє прес-служба відомства.

У ВРП наголошують, що численними рішеннями Конституційного суду про неприпустимість обмеження конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень сформульована правова позиція щодо того, що законодавець може лише розширювати, а не звужувати зміст конституційних прав і свобод та встановлювати механізми їх здійснення.

Також у відомстві нагадують, що міжнародні інституції неодноразово раніше наголошували, що рівень винагороди суддям має бути таким, щоб захистити їх від тиску та можливого впливу на їхню незалежність та неупередженість. Зокрема, про це йдеться у Європейській хартії про закон «Про статус суддів» від 10 липня 1998 року.

Таким чином, ВРП дійшла висновку про недоцільність прийняття цього законопроекту.

Прийняття законопроекту № 2670 призведе до порушення принципу верховенства права, зокрема принципу правової визначеності та «якості закону», — зазначають у ВРП.

Автори цього законопроекту в пояснювальній записці стверджують, що його ухвалення допоможе забезпечити збалансування держбюджету.

Одним із визначальних елементів у врегулюванні суспільних відносин у соціальній сфері є додержання принципу пропорційності між соціальними виплатами та фінансовими можливостями держави, — наголошується у пояснювальній записці.

Нагадаємо, законопроект № 2670 з’явився за ініціативи уряду, до Верховної Ради його було передано 23 грудня 2019 року.